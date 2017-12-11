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В Мариуполе открылась резиденция Святого Николая
В Мариупольском Городском центре художественно-эстетического творчества открылась резиденция Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Сайт города Мариуполя.
Первыми подарки получили воспитанники из Центра опеки, четырех областных интернатов, а также городской школы-интерната №2. В свою очередь воспитанники Центра опеки подарили гостям праздника - обереги, сделанные собственноручно.
Резиденцию украсили огромными снежинками, скульптурами оленей из гирлянд, елкой, которую нарядили мягкими игрушками. Малышей встречали сам Святой Николай и его помощники. После открытия для детей начали работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, танцевальные и игровые локации.
Подарить маленьким мариупольцам сказочное настроение можно будет в течение недели до 19 декабря с 12:00 до 17:00. Планируется открытие филиалов резиденции Святого Николая во всех районах города.
Теги: Донбасс, Мариуполь, резиденция, Святой Николай
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