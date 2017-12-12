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Архив - Культура

Фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам

12.12.2017 10:50
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Фильм "Киборги" установил рекорд по кассовым сборам

Основанный на реальных событиях фильм установил новый рекорд для украинских картин по кассе за первые выходные в прокате, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Фильм "Киборги" о героической обороне военнослужащими и добровольцами территории Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева, который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 млн 186 тысяч 701 гривень. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.
"Фильм "Киборги" установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд", - отмечается в сообщении. Ранее фильм "Сторожова застава" собрал за первый уик-энд 8 млн 184 тыс 869 грн.



Теги: рекорд, кинотеатр, киборги
 
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