Фильм о войне на Донбассе получил приз на кинофестивале в Москве

13.12.2017 13:30

Литовско-российский документальный фильм Беаты Бубенец "Полет пули" об украинских военных на Донбассе, показ которого был ранее сорван сторонниками "Л/ДНР" на международном фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве, получил приз "Лавр", сообщает Обозреватель.

Соответствующее решение жюри фестиваля спровоцировало ряд едких заголовков в росСМИ и волну негодования россиян в комментариях.

Согласно источнику, церемония награждения в московском кинотеатре "Октябрь" прошла без эксцессов. Вручая награду, президент смотра Виталий Манский заявил, что показ картины привел в зал неких "неожиданных зрителей", однако их вывела полиция.

Отмечается, что картина Бубенец "Полет пули" о бойцах добровольческого украинского батальона "Айдар" получила награду в номинации "Арт-фильм".