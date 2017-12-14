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Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов
14.12.2017 10:20
Государственное агентство по вопросам кино опубликовало список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине, сообщает Новое время.
Список содержит названия фильмов и телесериалов, которым аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации начиная с 2014 года. Перечень является актуальным по состоянию на 1 декабря текущего 2017 года.
Всего в списке 596 картин. Напротив каждого фильма или сериала указаны принятые экспертной комиссией решения.
Теги: Украина, фильм, запрет, список, сериал
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