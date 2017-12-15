Антон Мухарский - актер, яркая личность, и он ничего никогда даром не делает. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский актер Назар Заднепровский.

Комментируя резонансное обнажение украинского писателя Антона Мухарского, направленное против несправедливых действий судебных исполнителей, которые отобрали его имущество в пользу бывшей жены, наш собеседник отмечает следующее: «Мое мнение - если развелся, то нужно платить алименты. Или не разводиться. Или тогда уже лучше не жениться и не заводить детей. Я не знаю, может быть, это все было в состоянии стресса. Но в данном случае он не прав».

По словам артиста, каждый человек имеет право на свой голый протест.

«Если человек бессильный, никак иначе он не может выразить свой протест, то и такой протест имеет право быть. Это может быть и пиаром. Он актер, он яркая личность. Я думаю, он ничего никогда даром не делает. Естественно, он это использует в каких-то своих целях. Он далеко не дурак, он мудрый человек», - отмечает собеседник издания.

Напомним, украинский писатель и шоумен Антон Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый, обнажился на Майдане Независимости в центре столицы, таким образом требуя от министра юстиции Павла Петренко услышать его.