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Архив - Культура

"Детским голосом Украины" стала жительница Казахстана (ВИДЕО)

18.12.2017 12:25
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"Детским голосом Украины" стала жительница Казахстана (ВИДЕО)

В шоу "Голос.Дети-4", что завершился в Киеве, победила 10-летняя Данэлия Тулешова, которая сначала вышла в суперфинал телевизионного конкурса, а потом и добыла в нем заслуженную победу, сообщает СТРАНА.ua.
Певица, представляющая Казахстан, замечательно исполнила песню "Spectrum" Florence + The Machine в седьмом телевизионном эфире. Очаровательная девочка из Алма-Аты выступала в команде Дмитрия Монатика.



Теги: Киев, дети, шоу, Голос країни, победитель
 
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