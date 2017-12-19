Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Джордж Лукас возглавил рейтинг Forbes09:45
- Новая любовь? Пикантный снимок Потапа с украинской певицей шокировал фанатов12:48
- "Детским голосом Украины" стала жительница Казахстана (ВИДЕО)12:25
- Нашел свою красотку: Ричард Гир решил жениться в третий раз09:30
- В Мариуполе готовят 10 премьер12:14
- Ани Лорак оказалась на грани нервного срыва20:30
- Стресс или пиар? Актер Заднепровский прокомментировал резонансное обнажение Мухарского13:48
- Искусственный интеллект отбирает хлеб у Джоан Роулинг10:00
- Софи Тернер рассказала о шокирующем финале "Игры престолов"08:15
- Госкино Украины опубликовало "черный список" фильмов и сериалов10:20
Джордж Лукас возглавил рейтинг Forbes
19.12.2017 09:45
Создатель киносаги Звездные войны, режиссер Джорджа Лукаса назван самой богатой знаменитостью в США по версии Forbes, сообщает ICTV.
Состояние Лукаса оценивают в $5,5 миллиардов. На первом месте ему удалось оказаться из-за сделки с Disney, которая купила у режиссера права на фильм и студию LucasFilm.
Второе место занял режиссер Стивен Спилберг с состоянием в $3,6 миллиарда.
Третье место досталось телеведущей Опре Уинфри с $2,8 миллиардами, четвертое – баскетболисту Майклу Джордану с $1,4 миллиарда, а на пятом месте оказался Дэвид Коперфилд с $875 млн.
В первую десятку богатейших знаменитостей также попали рэперы Шон Комб, Jay-Z и Dr. Dre, звезда гольфа Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.
Теги: Forbes, рейтинг, Джордж Лукас
Читайте также:
- Forbes соствил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года (ФОТО)
- Forbes назвал самые дорогие спортивные команды мира
- Билл Гейтс опять самый богатый: за последний год "прирос" на четыре миллиарда
- Меркель стала самой влиятельной женщиной. А Тимошенко - на 47-м месте
- Эдди Мерфи возглавил рейтинг "невыгодных" актеров
- Билл Гейтс снова стал самым богатым американцем
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..18:10
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР