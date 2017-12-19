Джордж Лукас возглавил рейтинг Forbes

19.12.2017 09:45

Создатель киносаги Звездные войны, режиссер Джорджа Лукаса назван самой богатой знаменитостью в США по версии Forbes, сообщает ICTV.

Состояние Лукаса оценивают в $5,5 миллиардов. На первом месте ему удалось оказаться из-за сделки с Disney, которая купила у режиссера права на фильм и студию LucasFilm.

Второе место занял режиссер Стивен Спилберг с состоянием в $3,6 миллиарда.

Третье место досталось телеведущей Опре Уинфри с $2,8 миллиардами, четвертое – баскетболисту Майклу Джордану с $1,4 миллиарда, а на пятом месте оказался Дэвид Коперфилд с $875 млн.

В первую десятку богатейших знаменитостей также попали рэперы Шон Комб, Jay-Z и Dr. Dre, звезда гольфа Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.