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Архив - Культура

Джордж Лукас возглавил рейтинг Forbes

19.12.2017 09:45
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Джордж Лукас возглавил рейтинг Forbes

Создатель киносаги Звездные войны, режиссер Джорджа Лукаса назван самой богатой знаменитостью в США по версии Forbes, сообщает ICTV.
Состояние Лукаса оценивают в $5,5 миллиардов. На первом месте ему удалось оказаться из-за сделки с Disney, которая купила у режиссера права на фильм и студию LucasFilm.
Второе место занял режиссер Стивен Спилберг с состоянием в $3,6 миллиарда.
Третье место досталось телеведущей Опре Уинфри с $2,8 миллиардами, четвертое – баскетболисту Майклу Джордану с $1,4 миллиарда, а на пятом месте оказался Дэвид Коперфилд с $875 млн.
В первую десятку богатейших знаменитостей также попали рэперы Шон Комб, Jay-Z и Dr. Dre, звезда гольфа Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.



Теги: Forbes, рейтинг, Джордж Лукас
 
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