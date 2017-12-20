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Стали известны новогодние "расценки" украинских звезд эстрады
Традиция украинских исполнителей "косить деньгу" на корпоративах в Новый год становится все крепче и крепче, сообщает «Главред».
Дороже всего в Новый год обойдется концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) - 75 тысяч долларов. Немногим дешевле, 70 тысяч долларов, будут стоить выступления Светланы Лободы и Макса Барских. Развлекательная программа студии "Квартал 95" стоит 60 тысяч долларов, а отдельный конферанс от ее лидера Владимира Зеленского 40 тысяч долларов. Выступление певца Monatikа обойдется в 30 тысяч долларов, а поп-группы "Время и Стекло" в 25 тысяч долларов.
Кроме того, по словам организаторов, важными составляющими праздника являются ведущие. Малоизвестные конферансье возьмут 500-1000 долларов за вечер, цена услуг у популярных начинаются от 3 тысяч. По 5-6 тысяч могут запрашивать самые известные ведущие вроде Юрия Горбунова и Кати Осадчей.
Теги: Украина, звезда, гонорар, Новый год
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