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Архив - Культура

Google назвал самые популярные фильмы года

21.12.2017 09:30
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Кадр из мультфильма "Ваяна"
Кадр из мультфильма "Ваяна"

Эксперты поисковой системы Google назвали самые популярные фильмы в мире в 2017 году, сообщает Телеканал новостей «24».
Чтобы определили имена лидеров, аналитики исследовали самые популярные запросы на фильмы среди пользователей приложения Google Play Маркет во всех уголках планеты.
В рейтинге 50 самых популярных лент года наибольшее количество просмотров собрали боевики и научная фантастика. А первое место занял мультфильм "Ваяна". На втором месте спин-офф "Звездных войн" "Бунтарь один", а замыкает тройку "Чудо-Женщина".
Топ-20 самых популярных фильмов 2017 по версии Google выглядит так:
1. "Ваяна"
2. "Бунтарь один. Звездные войны. Истории"
3. "Чудо-женщина"
4. "Стражи галактики. Часть 2"
5. "Доктор Стрендж"
6. "Человек-паук: Возвращение домой"
7. "Пой"
8. "Тролли"
9. "Фантастические звери и места их обитания"
10. "Джон Уик 2"
11. "Прибытие"
12. "Конг. Остров черепа"
13. "Красавица и Чудовище"
14. "Бэби Босс"
15. "Форсаж 8"
16. "Логан"
17. "Lego Фильм: Бетмен"
18. "По соображениям совести"
19. "Пробуждение"
20. "Трансформеры: Последний рыцарь"



Теги: фильм, Google, рейтинг, год
 
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