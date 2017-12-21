Google назвал самые популярные фильмы года

21.12.2017 09:30

Эксперты поисковой системы Google назвали самые популярные фильмы в мире в 2017 году, сообщает Телеканал новостей «24».

Чтобы определили имена лидеров, аналитики исследовали самые популярные запросы на фильмы среди пользователей приложения Google Play Маркет во всех уголках планеты.

В рейтинге 50 самых популярных лент года наибольшее количество просмотров собрали боевики и научная фантастика. А первое место занял мультфильм "Ваяна". На втором месте спин-офф "Звездных войн" "Бунтарь один", а замыкает тройку "Чудо-Женщина".

Топ-20 самых популярных фильмов 2017 по версии Google выглядит так:

1. "Ваяна"

2. "Бунтарь один. Звездные войны. Истории"

3. "Чудо-женщина"

4. "Стражи галактики. Часть 2"

5. "Доктор Стрендж"

6. "Человек-паук: Возвращение домой"

7. "Пой"

8. "Тролли"

9. "Фантастические звери и места их обитания"

10. "Джон Уик 2"

11. "Прибытие"

12. "Конг. Остров черепа"

13. "Красавица и Чудовище"

14. "Бэби Босс"

15. "Форсаж 8"

16. "Логан"

17. "Lego Фильм: Бетмен"

18. "По соображениям совести"

19. "Пробуждение"

20. "Трансформеры: Последний рыцарь"