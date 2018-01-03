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Названо самое популярное новогоднее телешоу в Украине
Самой популярной программой 31 декабря на украинском телевидении стал новогодний «Вечерний Квартал», который собрал долю 28.1%/29.2% (18-54 Украина/18-54 50+), пишет «Главком».
Новогоднее шоу «Вечернего Квартала» стало не только самым рейтинговым развлекательным ТВ-продуктом новогодней ночи, но и всего 2017 года на украинском телевидении.
В пиковые моменты доля телесмотрения достигала 35,72% по аудитории 18-54 (вся Украина). В этот момент в программе Евгений Кошевой исполнял переделанный вариант легендарной песни «Ніч яка місячна».
В целом аудитория Новогоднего выпуска «Вечернего Квартала» превысила 4,5 млн зрителей, а общий охват составил более 15,5 млн (4+, Украина).
Повторный выпуск «Вечернего Квартала», который шел после Нового года, показал также очень хорошие показатели телесмотрения: 8% - рейтинг и 26,16% - доля (по аудитории 18-54, вся Украина) и 8,39% - рейтинг и 26,20% - доля (по аудитории 18-54, города 50+).
В целом телевизионные итоги последнего дня уходящего года выглядели таким образом: в топ-5 самых рейтинговых программ вошли два выпуска «Вечернего Квартала», остальными были также проекты, вышедшие на «1+1» - ТСН и «Один дома» и «Один дома-2» (по аудитории 18-54, вся Украина).
Теги: Украина, рейтинг, телешоу, Новый год
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