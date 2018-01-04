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Черниговская полиция нашла украденные бюсты Коцюбинского и Пушкина
Похищенные в Чернигове бюсты украинского писателя Михаила Коцюбинского и российского поэта Александра Пушкина нашли в тайнике, оба бюста целые. Об этом сообщил начальник Черниговского отдела полиции Владимир Реберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"Памятники нашла полиция, они целые. В деле по бюсту Пушкина открыто уголовное производство по статье "кража". По бюсту Коцюбинского статьи две - "кража" и "надругательство над могилой". Расследование краж памятников находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области", - подчеркнул В.Реберг.
Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, чтобы аналогичные ситуации в Чернигове больше не повторялись, городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников - надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты. Только после этого полиция передаст памятники городу.
Следственные действия по установлению причастных к преступлениям продолжаются.
Теги: Чернигов, полиция, памятник, Александр Пушкин, Михаил Коцюбинский
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