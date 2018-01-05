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На Джулию Робертс напало привидение
05.01.2018 14:40
Известная голливудская актриса Джулия Робертс пожаловалась на то, что во время съемок на кладбище на нее напало привидение, сообщает Обозреватель.
Инцидент произошел во время работы над фильмом "Бен возвращается", в котором Робертс играет роль матери главного героя. По словам актрисы, когда она шла между надгробиями, то внезапно ощутила, как кто-то ее сильно толкнул.
"Она быстро обернулось, но рядом не было ни души…" — рассказал один из членов съемочной группы.
В результате Джулия не на шутку перепугалась, однако надеется, что над ней подшутил кто-то из коллег, хотя и не понимает, как это возможно.
Теги: привидение, кладбище, Джулия Робертс
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