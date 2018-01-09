В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)

09.01.2018 13:05

Канал Showtime опубликовал трейлер мультсериала про американского лидера Дональда Трампа "Наш мультяшный президент", сообщает РЕН-ТВ.

В сериале рассказывается о том, что происходит в стенах Белого дома. Созданием мультсериала занимается Стивен Кольбер.

Премьера первого сезона, состоящего из 10 эпизодов, намечена на 11 февраля.