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В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)
09.01.2018 13:05
Канал Showtime опубликовал трейлер мультсериала про американского лидера Дональда Трампа "Наш мультяшный президент", сообщает РЕН-ТВ.
В сериале рассказывается о том, что происходит в стенах Белого дома. Созданием мультсериала занимается Стивен Кольбер.
Премьера первого сезона, состоящего из 10 эпизодов, намечена на 11 февраля.
Теги: мультфильм, сериал, Дональд Трамп
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