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Умер народный артист России Михаил Державин

10.01.2018 10:25
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Умер народный артист России Михаил Державин

Михаил Державин, российский актер театра и кино, народный артист России, умер в среду, 10 января, в возрасте 81 года, передает Телеканал новостей «24».
Об этом сообщили представители Театра сатиры (Москва).
Державин скончался после продолжительной тяжелой болезни. О дате прощания и похорон будет известно позже.



Теги: болезнь, смерть, Михаил Державин
 
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