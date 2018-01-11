Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Джиллиан Андерсон решила завязать с "Секретными материалами"

11.01.2018 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Джиллиан Андерсон решила завязать с "Секретными материалами"

Актриса Джиллиан Андерсон, знаменитая в первую очередь по роли агента Даны Скалли в культовом телевизионном сериале "Секретные материалы", твердо намерена завязать с X-Files, сообщает Planet-today.ru.
По данным издания The Hollywood Reporter, Андерсон больше не хочет видеть себя похищаемой пришельцами или расследующей какие-то загадочные кейсы — пришло время, говорит она, оставить в прошлом карьеру экранного агента особого отдела ФБР.
"На этот раз я точно покончу с этим. Мне надоело быть Даной Скалли еще до того, как руководство тв-канала Fox решило возобновить сериал в 2016 году, но я захотела поучаствовать в съемках десятого сезона исключительно из любопытства. Потом я снялась в одиннадцатом сезоне… Вообще не понимаю, зачем я это сделала. Все, с меня хватит!", — заявила Джиллиан Андерсон.
Ее напарник, агент Фокс Малдер, то есть актер Дэвид Духовны, говорит, что на месте Андерсон не был бы настроен столь оптимистично: "Нельзя так просто взять и уйти из X-Files. Я лично пытался несколько раз и у меня не получилось"
Премьера нового, одиннадцатого сезона "Секретных материалов", состоялась, напомним, третьего января 2018-го. В этом сезоне будет десять эпизодов, а не шесть, как в предыдущем.



Теги: роль, Джиллиан Андерсон, сериал Секретные материалы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх