В Италии на выставке Модильяни лишь одна из картин оказалась подлинной

12.01.2018 17:15

Итальянская полиция открыла уголовное производство против трех организаторов выставки работ Модильяни после того, как все картины экспозиции, кроме одной, оказались подделкой, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Выставку открыли в Генуе в марте 2017 года. Но в июле ее пришлось закрыть, когда эксперты начали подозревать, что работы были фальшивыми.

После многочисленных экспертиз искусствоведы пришли к выводу, что 20 картин действительно являются поддельными.

Подделки с выставки в Палаццо Дукале в Генуе теперь уничтожат в соответствии с законодательством Италии.