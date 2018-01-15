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Названо имя "восьмого холостяка" Украины

15.01.2018 15:05
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Названо имя "восьмого холостяка" Украины

Романтическое шоу страны "Холостяк" 8 сезон на телеканале "СТБ" начнется 9 марта 2018 года. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN), сообщает Телеканал новостей «24».
Романтические приключения главного холостяка страны этого сезона традиционно будут проходить с несколькими участниками-девушками, которые будут стараться завоевать сердце 28-летнего одессита Рождена. Реалити-шоу традиционно пройдет в 11 выпусках, где за 100 мин эфира мы будем узнавать, какая красавица сможет больше всего заинтересовать Холостяка.
В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.
Соответственно, количество претенденток будет уменьшаться с каждым выпуском, потому что Холостяк должен решать, кого оставить в проекте, а с кем ему совсем не удастся связать судьбу. В финале останутся только две девушки и только после знакомства с родителями Холостяка, герой сделает свой важный выбор в шоу – предложит одной из них руку и сердце.
Телепроект свиданий "Холостяк" является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor" и снимается в Украине с 2011 года. Ведущими шоу традиционно были Григорий Решетник и Роза Аль-Намри.



Теги: Украина, начало, сезон, шоу "Холостяк"
 
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