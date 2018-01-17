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Скандальная Ани Лорак заехала в Киев "переодеться"
17.01.2018 15:37
Скандальная украинская певица Ани Лорак начала работу над новым шоу. Концерты в рамках тура "Дива", который был анонсирован ранее, пройдут в России и Беларуси, сообщает сайт Вести.
Сейчас звезда находится в Киеве, где и проводит подготовку к гастролям. Об этом сказано на странице Лорак в instagram. "Подготовка к шоу Дива в самом разгаре. А вы готовы? DIVA2018" - написала певица под фото с геолокацией Kyiv, Ukraine.
Несмотря на то, что репетиции нового шоу проходят в украинской столице, о киевских концертах Лорак в рамках программы "Дива" пока ничего не сообщается. На официальном сайте исполнительницы уже обозначены предстоящие выступления в Минске, Москве и Санкт-Петербурге, а вот украинских городов там нет.
Теги: Россия, Киев, шоу, Ани Лорак
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