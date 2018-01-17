Скандальная Ани Лорак заехала в Киев "переодеться"

17.01.2018 15:37

Скандальная украинская певица Ани Лорак начала работу над новым шоу. Концерты в рамках тура "Дива", который был анонсирован ранее, пройдут в России и Беларуси, сообщает сайт Вести.

Сейчас звезда находится в Киеве, где и проводит подготовку к гастролям. Об этом сказано на странице Лорак в instagram. "Подготовка к шоу Дива в самом разгаре. А вы готовы? DIVA2018" - написала певица под фото с геолокацией Kyiv, Ukraine.

Несмотря на то, что репетиции нового шоу проходят в украинской столице, о киевских концертах Лорак в рамках программы "Дива" пока ничего не сообщается. На официальном сайте исполнительницы уже обозначены предстоящие выступления в Минске, Москве и Санкт-Петербурге, а вот украинских городов там нет.