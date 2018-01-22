Продюсеры США выбрали лучший фильм 2017 года

22.01.2018 09:50

В США состоялось вручение премий Американской гильдии продюсеров. Главную награду получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды", сообщает Телеканал новостей «24».

Стоит отметить, что сам режиссер на вручении награды не пришел из-за болезни отца.

Кроме "Формы воды", награды также получили Дарла Андерсон за мультфильм "Коко" и продюсеры сериала "Черное зеркало" за лучший полнометражный сериал.

Добавим, что часто решение Гильдии продюсеров США совпадает с голосованием за лучшие фильмы премии "Оскара".