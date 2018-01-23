Фейковый трейлер полнометражного фильма "Друзья" вызвал ажиотаж в Сети (ВИДЕО)

23.01.2018 13:50

12 января в YouTube опубликовали трейлер продолжения культового сериала "Друзья" в виде полнометражного фильма. Несмотря на то, что видео оказалось фейком, оно быстро набрало популярность среди пользователей интернета, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, за полторы недели подделка набрала почти 5 миллионов просмотров в YouTube и еще около 50 миллионов в Facebook. Некоторые пользователи не смогли скрыть своего разочарования, когда обнаружили, что выложенный видеоролик – только склейка кадров из других картин.