В Лос-Анджелесе объявили претендентов на Оскар-2018

23.01.2018 17:00

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на получение премии "Оскар" во всех номинациях, сообщает Gazeta.ua.

В номинации "Лучший фильм года" оказались 9 фильмов - "Дюнкерк", "Тайное досье", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинг, Миссури", "Зови меня своим именем", "Темные времена", " Леди птица", "Прочь" и "Призрачная нить".

На победу в категории "Лучшая режиссура" претендуют Гильермо дель Торо ( "Форма воды"), Кристофер Нолан ( "Дюнкерк"), Мартин МакДона ( "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"), Грета Гервиг ( "Леди птица") и Джордан Пол ( "Прочь").

На лучшую мужскую роль претендуют Тимоти Чаламет ( "Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ( "Призрачная нить"), Гари Олдман ( "Темные времена"), Дензел Вашингтон ( "Роман Израэль, Esq.") И Дэниел Калуя ( "Прочь").

В категории "Лучшая женская роль" будут бороться Салли Хокинс ( "Форма воды"), Фрэнсис МакДорманд ( "Три билборда на границе Эббинг, Миссури"), Мерил Стрип ( "Тайное досье"), Сирша Ронан ( "Леди птица") и Марго Робби ( "Я, Тони").

Лучший фильм на иностранном языке выберут среди лент "Фантастическая женщина" (Чили), "Нелюбовь" (Россия), "Квадрат" (Швеция, Германия, Франция), "Тело и душа" (Венгрия) и "Оскорбление" (Франция, Ливия) .

Фаворитом этого года стала картина "Форма воды", которая представлена в 13 номинациях.

Церемония награждения состоится 4 марта 2018 года.