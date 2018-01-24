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В США скончалась икона фэнтези Урсула Ле Гуин
24.01.2018 09:15
В понедельник, 22 января, в Портленде в возрасте 88 лет скончалась американская писательница Урсула Ле Гуин, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Смерть известной писательницы-фантаста подтвердил ее сын. Он не назвал причину смерти, но сказал, что у Ле Гуин были проблемы со здоровьем на протяжении нескольких последних месяцев.
Урсула Ле Гуин написала больше 20 романов, ста рассказов и выпустила 13 книг для детей. Самые известные - цикл фэнтези-романов "Волшебник Земноморья" и роман "Левая рука тьмы".
Теги: США, смерть, писатель, фэнтези
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