В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина

25.01.2018 16:48

Сегодня, 25 января, утром в Санкт-Петербурге на 68 году жизни скончалась народная артистка России, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина, сообщает ТСН.

Как рассказала директор Большого концертного зала "Октябрьский" (БКЗ "Октябрский") Эмма Лавринович, она долгое время страдала от онкологического заболевания.

Певица родилась в селе Кудрявцы Николаевской области Украинской ССР. Людмила закончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории по специальности "солистка-вокалистка", после чего стала солисткой оркестра в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии.

Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка". За свою карьеру артистка выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник песен разных лет.