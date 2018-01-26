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Фильм "Форма воды" уличили в плагиате
Создателей картины "Форма воды", которая претендует на премию "Оскар" 2018 года в 13 номинациях, обвинили в плагиате. Об этом пишет The Guardian, сообщает belta.by.
С подобными обвинениями выступили наследники обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела. Они утверждают, что сценарий нашумевшего фильма "Формы воды" повторяет сюжет пьесы Пола Зинделя "Позволь мне услышать твой шепот", вышедшей в 1969 году.
Действие "Формы воды" разворачивается в 1963 году. Свежий фильм мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо повествует о глухонемой Элизе (ее роль исполнила Салли Хокинс), работающей уборщицей в секретной лаборатории. Искренняя девушка влюбляется в доставленное в лабораторию существо-амфибию и пытается спасти его от смерти. Главной героиней пьесы Пола Зиндела также является уборщица в секретной лаборатории. Только в данном произведении девушка пытается спасти дельфина.
Сын Зиндела Дэвид отметил: "Мы потрясены тем, что крупная студия может сделать фильм, который, очевидно, происходит из работы моего покойного отца, и никто не узнает ее и не придет к нам за правами".
Между тем студия Fox Searchlight в своем заявлении отметила, что режиссер Гильермо дель Торо никогда "не читал и не видел пьесы Пола Зиндела в каком бы то ни было виде".
Теги: фильм, Гильермо дель Торо, плагиат
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