Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)10:30
- Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли10:01
- Фильм о донбасском мальчике из прифронтового Гнутово взял очередной приз17:14
- Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна14:26
- Уилл Смит с женой ошеломили мир новостью07:35
- В Лондоне фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену (ВИДЕО)09:20
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Фильм "Киборги" собрал рекордную сумму в прокате11:25
- Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-201810:45
- Экс-Борис Апрель Зианджа шокировала судьей на "Голосі країни-8" (ВИДЕО)14:48
Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)
05.02.2018 10:30
Экс-нардеп и певица Злата Огневич стала участницей 8 сезона телешоу "Голос країни", сообщает Телеканала новостей "24".
На проекте Огневич исполнила песню "One Day" и развернула кресла всех судей.
По словам певицы, она не намерена бороться за победу в конкурсе, однако не против стать советником в одной из команд.
В конце Огневич выбрала команду Потапа, с ним она и продолжит путь на проекте.
Теги: Злата Огневич, Голос країни, выступление
Читайте также:
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Множество полиции, спецназовцы и скорые: в Киеве открыли стрельбу11:30
- Управления Пенсионного фонда в Украине будут ликвидированы11:15
- ВСУ несут потери на Донбассе: в МИД обратились к Западу из-за России11:00
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)10:30
- Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне10:12
- Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли10:01
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- В Швейцарии полиция задержала "автобус-сугроб"09:35
- Украинцы хотят изменить текст гимна09:25
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе