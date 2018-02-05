Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)

05.02.2018 10:30

Экс-нардеп и певица Злата Огневич стала участницей 8 сезона телешоу "Голос країни", сообщает Телеканала новостей "24".

На проекте Огневич исполнила песню "One Day" и развернула кресла всех судей.

По словам певицы, она не намерена бороться за победу в конкурсе, однако не против стать советником в одной из команд.

В конце Огневич выбрала команду Потапа, с ним она и продолжит путь на проекте.