Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)

05.02.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)

Экс-нардеп и певица Злата Огневич стала участницей 8 сезона телешоу "Голос країни", сообщает Телеканала новостей "24".
На проекте Огневич исполнила песню "One Day" и развернула кресла всех судей.
По словам певицы, она не намерена бороться за победу в конкурсе, однако не против стать советником в одной из команд.
В конце Огневич выбрала команду Потапа, с ним она и продолжит путь на проекте.



Теги: Злата Огневич, Голос країни, выступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх