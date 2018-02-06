В Беларуси разрешили показ скандальной "Смерти Сталина"

06.02.2018 08:50

Министерство культуры Беларуси не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван, информирует сообщает TUT.BY.

"В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме «Смерть Сталина» фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории РБ у министерства не имеется", — заключил Рыдван.

В минском прокате фильм выйдет 8 февраля. Картину покажут в кинотеатрах сети Silver Screen в ТРЦ Galileo и Dana Mall.