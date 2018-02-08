Звезда "Городка" попал в базу "Миротворца"

08.02.2018 10:00

Российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе "Городок", попал в базу данных "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма, сообщает Телеканал новостей «24».

Отметим, Юрий Стоянов принимал участие в съемках фильма с рабочим названием "Неуловимые" на территории аннексированного Россией Крыма. Режиссером фильма является Владимир Виноградов, ранее также внесенный в базу данных "Миротворца" за этот же фильм.

Юрий Стоянов родился в Одесской области. Российский актер театра и кино болгаро-украинского происхождения. В 2001 году стал народным артистом Российской Федерации. С 1993 по 2012 год совместно с Ильей Олейниковым вел российскую юмористическую телепрограмму "Городок".