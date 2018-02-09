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Спортивный комментатор Виктор Вацко озвучил героя мультфильма
09.02.2018 15:45
Комментатор телеканалов «Футбол 1/2» Виктор Вацко принял участие в озвучке мультфильма «Дикие предки», сообщает Tribuna.com.
«Я очень люблю мультфильмы, больше, чем любые фильмы. Мы с сыном, когда он был маленьким, пересмотрели много мультиков: «Свинка Пеппа», «Барашек Шон», «Утиные истории». Было очень приятно, что такое предложение поступило. Я просто не смог отказаться.
Там два комментатора, два героя. Тот, которого я озвучиваю, является британским снобом-сухарем», – сказал Вацко.
В украинском прокате мультфильм стартует с 29 марта.
Теги: спорт, футбол, мультфильм, комментатор
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