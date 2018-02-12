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Участник АТО покорил зрителей "Голоса країни" (ВИДЕО)
12.02.2018 12:30
Участник АТО 27-летний Роман Набожняк, который сейчас занимается кондитерским бизнесом, покорил зрителей и судей популярного вокального шоу "Голос країни-8", сообщает Апостроф.
Роман работал в IT-комании, имел собственную группу, но 2015 уволился с работы и отправился в АТО, где провел 14 месяцев. По словам парня, сейчас музыка и кондитерское дело помогает ему вернуться к мирной жизни.
На "слепых прослушиваниях" парень исполнил лемковскую народную песню "Під облачком". Выступления вокалиста понравилось всем судьям, но Тина Кароль не нажала кнопку, о чем потом пожалела.
Зал и звездные тренеры аплодировали Роману стоя. Дальше борьбу в шоу исполнитель будет продолжать в команде Сергея Бабкина.
Теги: участники, Голос країни, АТО
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