В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)

13.02.2018 15:00

Десять команд со всей страны приняли участие в шестом Всеукраинском фестивале снежных скульптур. Он состоялся в Буковеле, сообщает ТСН.

В фестивале принимали участие профессиональные скульпторы, художники и даже реставратор старинных домов. Они получали 3-тонный куб спрессованного снега и два дня времени, чтобы создать настоящую скульптуру на тему "сказка".

Зрители выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться возле скульптур. "Очень позитивно!", "Добавляет хорошего настроя! "Не ожидал, что вот так можно из снега сделать", - такими были их отзывы относительно увиденного. А вот профессиональное жюри облюбовало “Троллей, что катаются на лыжах”. Их авторы из Львова за победу получили уик-энд в Буковеле.