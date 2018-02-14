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На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома
14.02.2018 13:10
Изображение атома стронция в ионной ловушке стало победителем в национальном конкурсе научной фотографии, который проводил Совет по инженерным и физическим наукам Великобритании (EPSRC), сообщает TUT.BY.
Фотографию сделал Дэвид Надлингер из Оксфордского университета. Положительно заряженный атом стронция удерживается в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между их кончиками составляет около двух миллиметров. Атом выглядит как маленькая бледно-голубая точка.
В сине-фиолетовом свете лазера атом поглощает и излучает энергию достаточно интенсивно, чтобы обычная камера могла заснять его на длинной выдержке. Кадр получилось сделать через окошко вакуумной камеры, где находилась ионная ловушка.
Теги: фотография, конкурс, наука, атом
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