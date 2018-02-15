Все рубрики раздела
- Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха13:10
- Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины11:20
- Шоумен Антин Мухарский сбежал от алиментов в Европу09:30
- На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома13:10
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Внезапно умер знаменитый композитор, музыку которого слышали все15:01
- Нацотбор на «Евровидение – 2018»: Джамала выступила с резким заявлением13:30
- Участник АТО покорил зрителей "Голоса країни" (ВИДЕО)12:30
- 10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха21:30
- Спортивный комментатор Виктор Вацко озвучил героя мультфильма15:45
Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины
Кинолента Ахтема Сейтаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в Укринформе.
"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас", созданный без государственной поддержки. Чрезвычайно серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Червоный". И абсолютным рекордсменом - причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости - стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". По состоянию на сегодняшний день его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", - сказал Ильенко.
Теги: Украина, фильм, рекорд, киборги
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа13:48
- По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин13:41
- Украинские пограничники пропустили в Донецк гуманитарный груз13:36
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили большую территорию13:21
- ФК "Шахтер" прописался в Мариуполе13:20
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов13:58
- Средняя зарплата в Польше превысила €1000 13:50
- У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа13:48
- По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин13:41
- Украинские пограничники пропустили в Донецк гуманитарный груз13:36
- Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили большую территорию13:21
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат