Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины

15.02.2018 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины

Кинолента Ахтема Сейтаблаева "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко на брифинге в Укринформе.
"В прошлом году впервые за историю украинской независимости была полноценная премьерная осень, полноценный премьерный сезон украинского кино в прокате. Несколько раз появлялись лидеры проката. Первый рекорд установил фильм "DZIDZIO Контрабас",  созданный без государственной поддержки. Чрезвычайно серьезные и успешные для нас результаты показали фильмы "Сторожевая застава" и "Червоный". И абсолютным рекордсменом - причем не только этого сезона, но и вообще всего украинского кинопроката периода независимости - стал на собственном кинорынке фильм "Киборги". По состоянию на сегодняшний день его увидели 310 тыс. 569 зрителей, и сумма сборов составляет 22 млн 685 тыс. 322 грн", - сказал Ильенко.



Теги: Украина, фильм, рекорд, киборги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх