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Шоумен Антин Мухарский сбежал от алиментов в Европу
Украинский актер и шоумен Антин Мухарский сообщил, что покинул Украину и намерен просить политическое убежище в одной из стран Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Свой отъезд он объяснил финансовыми претензиями от бывшей жены, телеведущей Снежаны Егоровой. У них трое общих детей. Мухарский, согласно брачному контракту, должен выплачивать на их содержание $3 тыс ежемесячно.
По его словам, в контракте также был пункт о возможности пересмотра суммы, если изменится его материальное положение. В 2014 году Мухарский стал зарабатывать меньше, но бывшая супруга не согласилась уменьшить сумму алиментов, утверждает шоумен.
"20 мая 2014 года я обратился в Оболонский районный суд с первоначальным иском о пересмотре суммы алиментов, указанной в контракте, и определении порядка свиданий с детьми. Но этот иск до сих пор не рассмотрен", - утверждает Мухарский.
По словам шоумена, решение уехать из Украины он принял после утверждения закона об усилении ответственности неплательщикам алиментов и после того, как он стал "главным злостным неплательщиком". При этом Мухарский утверждает, что у нет долгов перед детьми, но в оплату "фиктивных долгов" с аукционов продают его имущество.
Теги: Европа, алименты, политическое убежище, Антон Мухарский
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