Все рубрики раздела
- В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»09:30
- Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха13:10
- Фильм «Киборги» установил абсолютный кассовый рекорд Украины11:20
- Шоумен Антин Мухарский сбежал от алиментов в Европу09:30
- На конкурсе научной фотографии победил снимок одинокого атома13:10
- В Буковеле лепили из снега... сказку (ВИДЕО)15:00
- Внезапно умер знаменитый композитор, музыку которого слышали все15:01
- Нацотбор на «Евровидение – 2018»: Джамала выступила с резким заявлением13:30
- Участник АТО покорил зрителей "Голоса країни" (ВИДЕО)12:30
- 10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха21:30
В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»
В немецкой столице 15 февраля открылся 68-й Берлинский кинофестиваль, передает Укринформ.
В официальной части участие приняли министр культуры Моника Грюттерс, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, президент жюри, немецкий режиссер Том Тыквер и директор Berlinale Дитер Косслик.
Тому Тыкверу и его коллегам предстоит просмотреть за 9 дней 19 фильмов, которые поборются за «Золотых медведей». «Мы хотим воспринимать этот праздник серьезно, мы хотим превратить этот кинофестиваль в настоящий фестиваль», - заявил он, выразив при этом надежду, что в конце все жюри заявит «одним сильным голосом» о своем выборе.
В целом, в программе фестиваля почти 400 работ. Среди них и картина Марыси Никитюк «Когда падают деревья» (производство Украина-Польша-Македония), которая принимает участие в разделе Panorama. Это мировая премьера фильма.
Теги: кинофестиваль, Берлинале, открытие
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- "Скажу, чтобы они контролировали свою оккупационную администрацию", - Климкин анонсировал встречу с Лавровым и озвучил подробности14:35
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина13:59
- «Россия играет в пользу Украины»: эксперт сообщает о зачистке главарей ОРДЛО13:26
- Мечтают о России: в оккупированном Донецке ждут «хорошего человека» от Путина вместо Захарченко12:11
- Война будет продолжаться: в Украине озвучили неутешительный прогноз по Донбассу (ВИДЕО)10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 февраля09:46
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности16:41
- В ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки 16:22
- На Донбассе затапливается работающая шахта15:23
- В «ДНР» появился «элитный батальон республиканской гвардии»15:19
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Известны имена расстрелянных на Донбассе морских пехотинцев15:06
- Рынок труда в «ДНР»: Наиболее востребованы «военные» и медики14:59
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Не только потепление: синоптики предупредили украинцев об опасных капризах природы14:45
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»15:12
- Знай свои права! От проверки IMEI телефона на блокпостах можно отказаться14:53
- Чем рискует Украина, привлекая многомиллиардный китайский кредит14:40
- Врачи назвали неожиданную причину бесплодия13:43
- "Плохо для Украины": как Запад реагирует на эпопею с Саакашвили13:38
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины