В Берлине началась борьба за «Золотых медведей»

16.02.2018 09:30

В немецкой столице 15 февраля открылся 68-й Берлинский кинофестиваль, передает Укринформ.

В официальной части участие приняли министр культуры Моника Грюттерс, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, президент жюри, немецкий режиссер Том Тыквер и директор Berlinale Дитер Косслик.

Тому Тыкверу и его коллегам предстоит просмотреть за 9 дней 19 фильмов, которые поборются за «Золотых медведей». «Мы хотим воспринимать этот праздник серьезно, мы хотим превратить этот кинофестиваль в настоящий фестиваль», - заявил он, выразив при этом надежду, что в конце все жюри заявит «одним сильным голосом» о своем выборе.

В целом, в программе фестиваля почти 400 работ. Среди них и картина Марыси Никитюк «Когда падают деревья» (производство Украина-Польша-Македония), которая принимает участие в разделе Panorama. Это мировая премьера фильма.