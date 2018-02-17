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От Беларуси на "Евровидении-2018" выступит украинец (ВИДЕО)
17.02.2018 12:15
Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) будет представлять Беларусь на "Евровидении-2018", сообщает Укринформ.
Таков итог национального отбора на конкурс, который состоялся в пятницу вечером.
Певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню Forever. Исполнитель стал абсолютным лидером зрительского голосования - 5184 голоса или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в максимальные 12 баллов.
Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне 8-12 мая.
Теги: Украина, Евровидение, Беларусь, певец
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