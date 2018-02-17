От Беларуси на "Евровидении-2018" выступит украинец (ВИДЕО)

17.02.2018 12:15

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) будет представлять Беларусь на "Евровидении-2018", сообщает Укринформ.

Таков итог национального отбора на конкурс, который состоялся в пятницу вечером.

Певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню Forever. Исполнитель стал абсолютным лидером зрительского голосования - 5184 голоса или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в максимальные 12 баллов.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне 8-12 мая.