Львовские радикалы угрожают сорвать концерт "коллаборантки" Билык

27.02.2018 15:20

Львовские активисты заявили о намерении заблокировать концерт певицы Ирины Билык, запланированный на 6 марта в местном театре оперы и балета. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил активист «Добровольческого движения ОУН» Антон Петривский, сообщает Укринформ.

«Мы несколько раз связывались с продюсером Ирины Билык и выдвигали простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированной территорией. На прошлой неделе я общался с продюсером, и он сказал, что Ирина Билык не будет делать такого заявления», - отметил Петривский.

Кроме обещания заблокировать концерт, представители ряда общественных организаций, в частности «Добровольческого движения ОУН», «Сопротивления Романа Шухевича» и «Духа нации», обратились к гендиректору Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Василия Вовкуна с просьбой не допустить проведения концерта.

«Если же руководители Львовской оперы не отменят концерт, театр будет заблокирован. Вероятнее всего это будет мирный протест: не пустим зрителей в помещение», - отметили активисты.

По их словам, певица уже несколько раз делала неоднозначные шаги, которые касаются ее гражданской позиции.

В частности, в 2015 году Билык посетила оккупированный Крым через территорию России, хотя могла проехать через украинскую границу. Впоследствии она побывала в Кремлевском дворце, где приняла участие в праздновании юбилея российского певца Филиппа Киркорова.