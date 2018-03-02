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В украинский прокат вышла драма о Донбассе с Ванессой Паради
Драму о войне в Донбассе "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса отныне можно посмотреть почти во всех кинотеатрах Украины, передает УНН со ссылкой на официальную страницу картины в Facebook.
"Иней" снят в копродукции Литвы, Франции, Украины и Польши при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Сюжет картины рассказывает о молодом литовце Рокасе, который вместе с девушкой Ингой перевозит гуманитарный груз с Литвы в Украину.
Премьера фильма состоялась еще на Каннском фестивале, в мае прошлого года. Кроме того, "Иней" после этого увидел свет в декабре прошлого года в кинотеатре "Жовтень" на ограниченном прокате и на Одесском международном кинофестивале в июле 2017 года.
Добавим, что в драме "Иней" снялась французская актриса Ванесса Паради.
Теги: Донбасс, фильм, Ванесса Паради
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- В Донецке убили женщину20:56
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