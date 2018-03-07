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Львовские активисты заставили Ирину Билык определиться с Россией

07.03.2018 08:45
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Львовские активисты заставили Ирину Билык определиться с Россией

Ирина Билык признала Россию страной-агрессором, чтобы избежать срыва концерта в львовской Опере, сообщает Укринформ.
Сообщается, что активисты, которые заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, зашли в гримерку Ирины Билык и потребовали у неё признать оккупацию Крыма и тот факт, что РФ является страной-агрессором.
Срыва концерта удалось избежать и около 19:40 людей начали запускать в здание театра.
Напомним: впервые активисты заявили о блокировании концерта в начале февраля. Причиной блокировки стало то, что певица в 2015 году посещала Крым, а в 2017-м была гостьей мероприятий празднования юбилея певца Филиппа Киркорова, которые, в частности, проходили и в Кремлевском дворце в России.



Теги: Россия, Львов, концерт, Ирина Билык
 
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