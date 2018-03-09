"Последний джедай" получил звезду на Аллее славы

09.03.2018 18:00

Американский актер Марк Хэмилл, широко известный по роли Люка Скайуокера из киносаги «Звездные войны», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает ИА "ВладТайм".

Именная звезда Хэмилла была вмонтирована в тротуар Голливудского бульвара и стала уже 2630-й по счету. В ходе церемонии открытия звезды приняли участие актер Харрисон Форд, а также режиссер Джордж Лукас.

Во время выступления Форд заявил, что ему искренне жаль, что на церемонии отсутствует актриса Кэрри Фишер, исполнявшая роль принцессы Леи. Она скончалась в декабре 2016 года. «Когда я задумывался о сегодняшнем дне, то мне стало очень жаль, что с нами отсутствует еще один участник нашего трио, который искренне бы порадовался бы вместе с нами. Я и сейчас ощущаю ее присутствие», - заявил с сожалением ХаррисоН форд.

В свою очередь, Хэмилл заявил, что ему посчастливилось прожить «благословенную жизнь». Также исполнитель роли Люка Скайоукера поблагодарил всех собравшихся.

Вышедший в прокат в декабре минувшего года восьмой эпизод киносаги «Звездные войны: Последние джедаи», в котором сыграл Хэмилл, уже в первый уик-энд смог собрать $450 млн.