Все рубрики раздела
- "Последний джедай" получил звезду на Аллее славы18:00
- Известный российский актер сорвал спектакль и обматерил зрителей16:38
- На телеэкраны Украины возвращается сериал "Леся + Рома"11:00
- Минкульт запретил выступление в Украине еще семерых российских артистов18:55
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- Львовские активисты заставили Ирину Билык определиться с Россией08:45
- Басков раскрыл всю правду о беременности Лободы08:35
- У Фрэнсис МакДорманд украли статуэтку "Оскар"11:00
- Названы победители кинопремии Оскар-201813:10
- LOBODA беременна от солиста Rammstein12:31
"Последний джедай" получил звезду на Аллее славы
Американский актер Марк Хэмилл, широко известный по роли Люка Скайуокера из киносаги «Звездные войны», получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает ИА "ВладТайм".
Именная звезда Хэмилла была вмонтирована в тротуар Голливудского бульвара и стала уже 2630-й по счету. В ходе церемонии открытия звезды приняли участие актер Харрисон Форд, а также режиссер Джордж Лукас.
Во время выступления Форд заявил, что ему искренне жаль, что на церемонии отсутствует актриса Кэрри Фишер, исполнявшая роль принцессы Леи. Она скончалась в декабре 2016 года. «Когда я задумывался о сегодняшнем дне, то мне стало очень жаль, что с нами отсутствует еще один участник нашего трио, который искренне бы порадовался бы вместе с нами. Я и сейчас ощущаю ее присутствие», - заявил с сожалением ХаррисоН форд.
В свою очередь, Хэмилл заявил, что ему посчастливилось прожить «благословенную жизнь». Также исполнитель роли Люка Скайоукера поблагодарил всех собравшихся.
Вышедший в прокат в декабре минувшего года восьмой эпизод киносаги «Звездные войны: Последние джедаи», в котором сыграл Хэмилл, уже в первый уик-энд смог собрать $450 млн.
Теги: Голливуд, Звездные войны, Аллея славы, джедай
- Вопрос о Патриархе поставил Ахметова в тупик
- На Аллее славы появилась звезда Колина Ферта (ФОТО)
- Двенадцатый игрок. Донецкие болельщики "зазвездились"
- Скарлетт Йоханссон и Вин Дизель обзаведутся звездами на Аллее славы
- Дженнифер Энистон отметят на Аллее славы
- Ярослав Ракицкий: Хочу попасть на Аллею славы
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Басурин прогнозирует «масштабное наступление ВСУ»17:52
- Очередная взорванная машина в Донецке: на воздух взлетел джип17:11
- Экс-главарь боевиков «ДНР» раскритиковал задержание Рубана15:40
- Задержанного с оружием переговорщика центра освобождения пленных отправили в СИЗО Мариуполя14:41
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»13:20
- Публицист назвал единственный способ завершить войну на Донбассе13:00
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение12:30
- Ученые выявили удивительный факт о собаках22:00
- Мариуполец чуть не погиб от укуса тещиного хомяка21:48
- Из-за отравления экс-шпиона РФ Скрипаля пострадали 20 человек21:32
- Украину накроет новый циклон: появился прогноз погоды на выходные21:20
- В Украине запретят российскую технику и программное обеспечение21:03
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Хаос, много погибших и крови: Грицак назвал цели кураторов Рубана20:30
- Стало известно о судьбе пострадавших в результате взрыва в Донецке20:10
- Эксперты озвучили прогноз курса доллара на конец 2018 года19:55
- ГПСУ: Боевики «ДНР» пополняют свои ряды заключенными19:35
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать11:51
- Вольф Мессинг: Ваше желание исполнит свеча10:02
- Эксперты назвали самые опасные продукты питания09:31
- Названы продукты, которые поднимают настроение09:12
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице08:05
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Пассажирка Lexus Зайцевой дала шокирующие показания
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- Каждая мама должна это знать! Распечатайте и разместите эту информацию на видном месте
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать
- Стрелков заявил, что РФ готовит сдачу Донбасса «украм»