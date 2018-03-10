Во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко (ВИДЕО)

10.03.2018 10:30

Во Львове состоялся конкурс двойников выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. За право считаться наиболее похожим на него соревновались 18 участников, сообщает ТСН.

Из них почти все были представителями Львовщины, один участник приехал из Киева. Ограничений для участия в конкурсе не было – участвовать в нем мог каждый, кто чувствовал за собой визуальную схожесть с Шевченко юным или зрелым. "Их собрали вместе и выбрали наиболее похожего. И все для того, чтобы показать: Шевченко всегда среди нас. Победителем и признанным двойником Тараса Шевченко стал 65-летний житель Львовской области Василий Мельник", - сообщила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА Мирослава Туркало.

Призом победителю стала возможность провести уикенд в Карпатах. За действом наблюдали жители города и многочисленные туристы, которые после завершения конкурса фотографировались с двойниками Кобзаря.