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Архив - Культура

Жан Рено сходил в гости к Порошенко

16.03.2018 12:15
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Жан Рено сходил в гости к Порошенко

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, сообщает ICTV.
Рено участвует в украино-французском фильме "Последний шаг", который поддерживается средствами государственного бюджета Украины.
Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его фанатом и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Жана Рено в украино-французском фильме Последний шаг и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.
В свою очередь, Жан Рено рассказал, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы.



Теги: Петр Порошенко, Жан Рено, встреча
 
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