Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"

20.03.2018 10:30

Красноярский художник-постмодернист Василий Слонов поздравил жителей России с выборами президента новым "Ждуном" - он в ватнике сидит напротив Кремля и созерцает происходящее с застывшим в глазах изумлением, сообщает NEWSru.com.

"Ватный Ждун поздравляет!!! Он долго ждал... и вот, Ватный Ждун поздравляет всех насельников вселенной с избранием президента России! И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!!!" - написал Василий Слонов в своем Facebook.

В соцсетях уже окрестили ватное создание Ждуном-2024 и вместе с ним усаживаются поудобнее в ожидании указанной даты.