Главная / Новости / Культура / Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"10:30
- Стало известно, кому Олег Табаков оставил все свое имущество22:18
- В Беларуси сняли с телеэфира российский фильм "Крым"10:30
- Актер Федор Добронравов попал в больницу09:29
- Жан Рено сходил в гости к Порошенко12:15
- Из Латвии депортировали российских балалаечников13:40
- Евровидение-2018: песня певицы из Израиля "взорвала" сеть09:20
- Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск07:38
- Мультфильм "Похищенная принцесса" установил рекорд среди украинских фильмов10:50
- Ушел из жизни актер Олег Табаков17:08
Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"
20.03.2018 10:30
Красноярский художник-постмодернист Василий Слонов поздравил жителей России с выборами президента новым "Ждуном" - он в ватнике сидит напротив Кремля и созерцает происходящее с застывшим в глазах изумлением, сообщает NEWSru.com.
"Ватный Ждун поздравляет!!! Он долго ждал... и вот, Ватный Ждун поздравляет всех насельников вселенной с избранием президента России! И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!!!" - написал Василий Слонов в своем Facebook.
В соцсетях уже окрестили ватное создание Ждуном-2024 и вместе с ним усаживаются поудобнее в ожидании указанной даты.
Теги: выборы, Путин, Красноярск, художник, Ждун
Читайте также:
- Российский художник жестко потроллил пресс-конференцию Путина
- Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году
- Он начал свое президенство с терактов - эксперт связал взрыв в питерском метро и предстоящие выборы президента в России
- Отказ от Донбасса или конфедерация - как Порошенко победить Путина
- "Плевал он на россиян", - журналист о Путине
- Президентские выборы в РФ заменят опросом
- Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта09:12
- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО08:18
- В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»07:55
- Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в центре Донецка07:35
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв07:22
- Захарченко о победе Путина: «Мы горячо переживали и молились»19:30
- В ООН раскрыли последние данные о жертвах войны на Донбассе18:50
- Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"10:30
- В Украине создали самый маленький бензиновый автомобиль10:15
- Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный09:51
- "Весенний" прогноз: синоптики анонсировали, когда Украину перестанет заваливать снегом и можно будет ждать тепла09:29
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта09:12
- “Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге09:05
- РФ начала военные учения в оккупированном Крыму08:56
- Желаю вам успехов: Меркель поздравила Путина с переизбранием08:45
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности08:35
- Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО08:18
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Пониженное артериальное давление: чем оно опасно08:50
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донетчина сегодня протестовала
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской