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Архив - Культура

Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"

20.03.2018 10:30
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Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"

Красноярский художник-постмодернист Василий Слонов поздравил жителей России с выборами президента новым "Ждуном" - он в ватнике сидит напротив Кремля и созерцает происходящее с застывшим в глазах изумлением, сообщает NEWSru.com.
"Ватный Ждун поздравляет!!! Он долго ждал... и вот, Ватный Ждун поздравляет всех насельников вселенной с избранием президента России! И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!!!" - написал Василий Слонов в своем Facebook.
В соцсетях уже окрестили ватное создание Ждуном-2024 и вместе с ним усаживаются поудобнее в ожидании указанной даты.



Теги: выборы, Путин, Красноярск, художник, Ждун
 
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