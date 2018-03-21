Экс-битла Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи

21.03.2018 10:15

Барабанщик легендарных The Beatles Ринго Старр (настоящее имя Ричард Старки) посвящен в рыцари Британской империи за свой вклад в музыку, сообщает Телеканала новостей "24".

Торжества состоялись во вторник, 20 марта. Посвящение проводил принц Уильям.

Стоит добавить, что в 1965 году все музыканты The Beatles получили ордена Британской империи. Кроме того, Пол Маккартни был посвящен в рыцари Британской империи еще в 1997 году.