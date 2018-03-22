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В Токио установили памятник Годзилле
Статуя Годзиллы, знаменитого монстра из многочисленных кинофильмов, установлена в центре Токио, неподалеку от императорского дворца, сообщает БелТА.
Высота памятника - 2,5 м. На постаменте можно прочитать надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой". Эта фраза является цитатой из последнего нашумевшего фильма про гигантского монстра, вышедшего на экраны в 2016 году. Картина "Годзилла: Возрождение" стала в Японии фильмом года и завоевала множество национальных наград. Открывшийся в японской столице памятник изображает Годзиллу именно таким, каким он выглядел в последнем из фильмов.
Всего было снято 29 картин кинокомпании Toho о гигантском ящере-мутанте. Первая кинолента о Годзилле появилась в Японии в 1954 году, после испытания американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини. По сюжету фильма, из-за этого взрыва мирный подводный ящер превратился в злобное чудовище, которое выбралось на сушу и стало крушить все на своем пути. Ряд популярных фильмов про Годзиллу был также снят в Голливуде.
Имя монстра, которое в оригинале произносится как "Годзира", появилось из слияния слова "горилла" с японским "кудзира", что означает "кит". В Японии фильмы о Годзилле стали важной частью национальной культуры: с 1954 года их посмотрели более 100 млн зрителей.
Теги: Токио, памятник, Годзилла
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