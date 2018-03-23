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Интер и СТБ получили предупреждения за показ запрещенных фильмов

23.03.2018 14:10
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Интер и СТБ получили предупреждения за показ запрещенных фильмов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 22 марта, объявил предупреждение телеканалам Интер и СТБ за трансляцию в декабре 2017 г. - январе 2018 г. фильмов с участием актеров, внесенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Предупреждение было вынесено по результатам проведенных внеплановых проверок, которые проводились в ответ на обращение Службы безопасности Украины и граждан Украины.
В частности, телеканал Интер демонстрировал фильмы "Москва слезам не верит" с участием Олега Табакова и "Ирония судьбы, или С легким паром!" с участием Валентины Талызиной.
Телеканал СТБ показал четыре фильма: "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Натальи Варлей, "Ирония судьбы, или С легким паром!" с участием Валентины Талызиной, "Москва слезам не верит" с участием Олега Табакова и "Любовь и голуби" с участием Александра Михайлова.



Теги: предупреждение, СТБ, Интер
 
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