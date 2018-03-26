Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Японский художник достиг вершины реализма11:00
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Райкин попал в базу "Миротворца"20:00
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Интер и СТБ получили предупреждения за показ запрещенных фильмов14:10
- В Токио установили памятник Годзилле11:00
- У Кайли Миноуг случился нервный срыв21:37
- Российский комик Семен Слепаков попал в базу «Миротворца»12:38
- Экс-битла Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи10:15
- Красноярский художник поздравил россиян с переизбранием Путина "Ватным Ждуном"10:30
Японский художник достиг вершины реализма
26.03.2018 11:00
Художник Ясутомо Ока из Японии получил немалую славу после того, как показал в социальной сети свои картины. На полотнах портреты красивых девушек выглядят невероятно реалистично, поэтому кажется, что это всего лишь фото, сообщает Телеканал новостей «24».
Своими достижениями Ясутомо Ока поделился в Facebook.
Картины художника сложно отличить от качественного фото, поскольку художник с невероятной точностью подобрал малейшие оттенки цветов. Поэтому каждая девушка на полотнах выглядит очень реалистично.
По словам Ясутомо Ока, на каждую картину он тратит около месяца. Такая кропотливая детализация требует невероятных усилий и внимания. Однако, результаты работы просто поражают.
Теги: Япония, фотография, художник, картина
Читайте также:
- Ушел из жизни создатель мультфильма "Малыш и Карлсон"
- Не только "Крым наш" или как будет решаться спор по Курилам
- Путин решил научить японцев дзюдо
- Японцы посмеялись над нашими реалиями
- Украинка взяла "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике
- Саммит "большой восьмерки" пройдет на канадском курорте
- Путин готов на Боснийский или Косовский сценарий для Донбасса10:39
- КПВВ ОРДЛО не перешли на летний режим работы10:21
- «Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта10:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта09:14
- Тука о ситуации в Донбассе: «Нам не подходит вариант Косово»09:06
- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года08:01
- Парасюк заявил, что блокада "Л/ДНР" была историческим событием, которое войдет в книги. ВИДЕО07:47
- Авдеевка под страшным огнем. Слышны «прилеты»07:36
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:25
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"07:13
- Японский художник достиг вершины реализма11:00
- Путин готов на Боснийский или Косовский сценарий для Донбасса10:39
- КПВВ ОРДЛО не перешли на летний режим работы10:21
- «Паспорт республики» в «ДНР» и «ЛНР» выдают только при наличии украинского паспорта10:02
- Какой погодой порадует весна Украину к ранней Пасхе 8 апреля: озвучен занятный прогноз от народного синоптика09:38
- Число жертв пожара в Кемерово превысило 50 человек09:20
- Ситуация в пунктах пропуска утром 26 марта09:14
- Тука о ситуации в Донбассе: «Нам не подходит вариант Косово»09:06
- В Камбодже засняли на видео "звездные врата" (ВИДЕО)09:00
- Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки 08:40
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Донбасс готовят к экологической катастрофе
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!