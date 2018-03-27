Вышел трейлер фильма о тральщике "Черкассы"

27.03.2018 10:50

Вышел трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы", который удержал украинский флаг во время аннексии Крыма, сообщает Gazeta.ua.

Это первый фильм о Военно-морских силах ВСУ. Его бюджет составляет около 40 млн грн.

В презентации трейлера в Черкассах приняли участие глава местной ОГА Юрий Ткаченко, режиссер фильма Тимур Ященко, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

"Идя на это мероприятие, я вспомнил апрель 4 года назад, когда на Соборной площади мы встречали экипаж тральщика "Черкассы". Так же мы помним, как экипаж тральщика показал всему миру, как украинцы могут защищать свою землю . Многие факты о тех днях я знаю по рассказам Юрия Федаша, командира. И хорошо, что благодаря фильму об этом узнают как можно больше людей", - говорит Юрий Ткаченко.

Съемки фильма проходили в Очакове Николаевской области, Одессе и небольшом селе на Черниговщине. К актерскому составу вошли моряки, которые 2014-го держали оборону на корабле. Над саундтреком работают украинская певица Катя Чили и композитор Антон Байбаков.

Премьера военной драмы запланирована на День Независимости Украины.