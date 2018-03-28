Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале в Швейцарии

28.03.2018 10:30

Драма украинского режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного", которая на Одесском кинофестивале получила диплом за лучший полнометражный фильм, победила на Международном кинофестивале в Швейцарии (FIFF), сообщает Апостроф.

Фильм получил Гран-при конкурса и денежную награду в размере 30 тысяч швейцарских франков.

Жюри Festival International de Films de Fribourg (FIFF) отметило фильм за "уникальность визуального языка, сложность кинематографического решения и бескомпромиссный взгляд режиссера, окрашенный юмором и нежностью".

"Уровень черного" рассказывает историю свадебного фотографа Кости, для которого 50-летний юбилей становится началом сложного этапа. Все, что он любил или к чему был привязан, безвозвратно уходит.

Режиссер снял картину без единого слова в кадре и с минимальной цветовой палитрой на основе оттенков черного и белого.



