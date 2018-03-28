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Архив - Культура

Украинский фильм получил Гран-при на кинофестивале в Швейцарии

28.03.2018 10:30
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Кадр из фильма "Уровень черного"
Кадр из фильма "Уровень черного"

Драма украинского режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного", которая на Одесском кинофестивале получила диплом за лучший полнометражный фильм, победила на Международном кинофестивале в Швейцарии (FIFF), сообщает Апостроф.
Фильм получил Гран-при конкурса и денежную награду в размере 30 тысяч швейцарских франков.
Жюри Festival International de Films de Fribourg (FIFF) отметило фильм за "уникальность визуального языка, сложность кинематографического решения и бескомпромиссный взгляд режиссера, окрашенный юмором и нежностью".
"Уровень черного" рассказывает историю свадебного фотографа Кости, для которого 50-летний юбилей становится началом сложного этапа. Все, что он любил или к чему был привязан, безвозвратно уходит.
Режиссер снял картину без единого слова в кадре и с минимальной цветовой палитрой на основе оттенков черного и белого.



Теги: Украина, Швейцария, фильм, кинофестиваль
 
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