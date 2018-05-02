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Архив - Культура

MELOVINа проводили на Евровидение

02.05.2018 12:20
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Фанаты исполнителя MELOVIN, который будет представлять Украину на Евровидении-2018, проводили его на песенный конкурс в аэропорту "Борисполь", сообщает Телеканал новостей «24».
Несколько десятков фанатов исполнителя, среди которых в основном подростки, дождались, пока он даст интервью СМИ, а затем массово начали делать с певцом фото.
Напомним, первый полуфинал музыкального конкурса состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал запланирован на субботу – 12 мая.



Теги: аэропорт, Евровидение, Борисполь, MELOVIN
 
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