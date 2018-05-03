Опубликовано видео первой репетиции Melovin на “Евровидении-2018” (ВИДЕО)

03.05.2018 09:35

Представитель Украины на “Евровидении-2018” Melovin провел первую репетицию на сцене песенного конкурса в столице Португалии Лиссабоне. Видео его выступления обнародовано на официальном YouTube-канале “Евровидения”, передает УНН.

В среду 2 мая в Лиссабоне прошел четвертый день репетиций перед конкурсом. Их провела последняя группа из представителей 9 стран, участвующих во втором полуфинале.

Melovin будет представлять Украину на конкурсе с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.