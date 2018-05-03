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Опубликовано видео первой репетиции Melovin на “Евровидении-2018” (ВИДЕО)

03.05.2018 09:35
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Опубликовано видео первой репетиции Melovin на “Евровидении-2018” (ВИДЕО)

Представитель Украины на “Евровидении-2018” Melovin провел первую репетицию на сцене песенного конкурса в столице Португалии Лиссабоне. Видео его выступления обнародовано на официальном YouTube-канале “Евровидения”, передает УНН.
В среду 2 мая в Лиссабоне прошел четвертый день репетиций перед конкурсом. Их провела последняя группа из представителей 9 стран, участвующих во втором полуфинале.
Melovin будет представлять Украину на конкурсе с песней Under The Ladder. Он выступит во втором полуфинале 10 мая.



Теги: Евровидение, видео, репетиция, MELOVIN
 
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